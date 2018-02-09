Гройсман вернулся к идее конституционной реформы

Еще осенью он говорил, что ему не нужна новая Конституция.

?Гройсман вернулся к идее конституционной реформы
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде в пятницу призвал парламент утвердить конституционную реформу в части децентрализации и в части полномочий парламента и президента.

"Мы должны наконец завершить реформу децентрализации. Для этого нам нужно провести конституционные изменения, закрепить местное самоуправление на всех уровнях, начиная с громады, завершая областями. Нам необходимо наконец принять решение - мы в конце концов парламентско-президентская страна или президентско-парламентская. Мы должны определить, и это очень важно, сферы компетенции и ответственности всех уровней власти. Четко указать, кто и за что отвечает. Тогда мы получим совсем другое качество государственного управления", - сообщил он.

Также премьер-министр призвал Верховную Раду на текущей сессии создать Антикоррупционный суд и завершить избирательную реформу.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений предусматривает проведение в Украине конституционной реформы со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе "ДНР" и "ЛНР".

31 августа 2015 года проект изменений в Конституцию, разработанный во исполнение этого обязательства, был принят в первом чтении.

Конституционную реформу, касающуюся полномочий президента и парламента, в прошлом году предлагал бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Однако уже осенью президент Петр Порошенко заявил, что не видит возможности провести кардинальную конституционную реформу с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и правительством.

16 сентября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что ему не нужна новая Конституция.


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