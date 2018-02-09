Беглого экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом

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Фото: vlada.dp.ua

Правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева под Киевом .

Об этом "Українським Новинам" сообщил информированный источник.

По его словам задержание состоялось 8 февраля.

Других подробностей он не сообщил.

По информации УНН, Шепелева задержали сотрудники Службы безопасности по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищенияе средств.

Сегодня, 9 февраля, Печерский районный суд должен избрать экс-нардепу меру пресечения.

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщини", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Его обвиняют хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО .

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали роSSийские правоохранители в подмосковном поселке Горки. Позже его задерживали в апреле в Москве. В августе стало известно, что он согласился сотрудничать с роSSийским след следствием и его выпустили из СИЗО .

В декабре прошлого года Генпрокуратура получила разрешение на заочное расследование по делу Шепелева.