В США снова частично закрылось правительство
Конгресс не смог вовремя утвердить бюджет.
В США вновь частично закрылось правительства после того, как Конгресс не смог вовремя принять бюджет из-за девятичасового выступления сенатора Рэнда Пола, который возражает против увеличения дефицита на 300 млрд долларов.
Об этом сообщает "Голос Америки".
В ночь с четверга на пятницу истек срок финансирования большинства федеральных ведомств, поскольку Конгресс не успел принять меры к полуночи. Это технически спровоцировало частичное закрытие правительства.
Ожидается, что Сенат примет временный бюджет после часа ночи и направит его в Палату представителей, где мнения четко разделились по партийной линии и судьба законопроекта неочевидна. Однако, лидеры Палаты представителей обещают, что пакет будет принят, вероятно уже к началу рабочего дня.
Если так произойдет, то в работе федерального правительства не возникнет почти никаких перебоев. Если нет, последует реальное закрытие правительства - уже второе в 2018 году.
Напомним, в полночь 20 января (07:00 по киевскому времени) в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения. Верхняя палата Конгресса США не смогла прийти к согласию и утвердить законопроект о финансировании правительства. После этого президент США Дональд Трамп подписал проект временного бюджета правительства, рассчитанный до 8 февраля.
До этого работа правительства США приостанавливалась в 2013 году. Поводом послужили разногласия по вопросу реформы здравоохранения и защиты пациентов под названием Obamacare. Приостановка продлилась 16 дней.
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