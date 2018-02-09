Украинский телеканал пожаловался на давление со стороны Нацбанка

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Национальный банк Украины запросил у «ПриватБанка» выписки со счетов топ-менеджеров, журналистов и ведущих «1+1 медиа», а также сотрудников «Студии Квартал 95».

Об этом сообщил ТСН со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В частности, НБУ интересуют счета генерального директора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, ведущих Александра Дубинского, Аллы Мазур, Натальи Мосейчук, Лидии Таран, Соломии Витвицкой, Марички Падалко, «кварталовца» Владимира Зеленского и других.

«Мы рассматриваем данный запрос как прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов», – говорится в заявлении.

В «1+1» считают, что данные их сотрудников защищены банковской тайной.


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