В Румынии экс-министр финансов приговорен к 8 годам тюрьмы за коррупцию

Дариус Валков является ведущим советником премьер-министра Виорики Денчиле.

В Румынии экс-министр финансов приговорен к 8 годам тюрьмы за коррупцию
Фото: pixdaus.com

Верховный суд Румынии в четверг, 8 февраля, приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего министра финансов страны Дариуса Валкова за отмывание денег и соглашения, несовместимые с занимаемой должностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania TV.

Отмечается, что Валков, который сейчас является ведущим советником премьер-министра Виорики Денчиле, является одним из разработчиков стратегии управления руководящей Социал-демократической партии.

Антикоррупционная прокуратура в 2015 году обвинила Валкова в вымогательстве взятки от бизнесмена. Кроме того, прокуроры конфисковали у него три золотых слитка, 172 картины стоимостью около 1 млн евро, и заморозили его счета.

Указано, что решение суда может быть обжаловано. При этом генеральный секретарь социал-демократической партии Кодрин Стефанеску заявил, что партия продолжает поддерживать Валкова.

Накануне сообщалось, что в Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалу.


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