Венгрия опровергла достижение договоренности с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании"

"Украина и дальше не выполняет рекомендации Венецианской комиссии".

Фото: Генпрокуратура Украины

В Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадяром удалось достичь договоренности по языковым нормам закона "Об образовании".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Никакое соглашение не было заключено по образовательному закону, Украина и дальше не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", - заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер повторил точку зрения своего правительства, которая заключается в том, что Украина не может вводить в действие закон об образовании, пока не согласует все вопросы культурно-образовательной статьи по нацменьшинствам, включая венгерское.

"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся. Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии", - добавил Менцер.

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья.

"Однако до этого пока еще далеко", - считает чиновник.

Накануне заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сообщил, что в ходе переговоров с Венгрией в Ужгороде удалось согласовать ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона "Об образовании".