Украина направила запрос на продление миссии ОБСЕ
Последний раз мандат миссии продлевался до 31 марта 2018 года.
Украина направила министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано запрос о продлении на следующий год действующего мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.
"Прокопчук: признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", - говорится сообщении Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене в Twitter.
Как сообщалось, последний раз мандат миссии продлевался в марте 2017 до 31 марта 2018 года.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ – это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Деятельность миссии в основном сосредоточена на Донбассе.
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