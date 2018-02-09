Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом
Глава Украинского государства провел встречу с парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.
Президент Петр Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом он заявил в ходе встречи с главой Национального Совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, информирует пресс-служба президента.
Собеседники также отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами. Порошенко выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии. В свою очередь Соботка позитивно отметил реформы, которые проводит украинская власть.
Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате роSSийской агрессии. Президент также отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию роSSийской агрессии. Он поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии.
Собеседники согласились с важностью санкций против РоSSии.
Глава Украинского государства пригласил главу Национального Совета Австрии посетить Украину.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко прибыл в Австрию с рабочим визитом, в рамках которого он проведет ряд встреч с властями и посетит Венский бал.
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09.02.2018 02:34