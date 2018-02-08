8 должностных лиц миграционной службы задержаны по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе

В сговоре с руководителями частных фирм они отмывали деньги на ускорении выдачи загранпаспортов.

В Киеве и Черкасской области правоохранителяии задержаны восемь должностных лиц Государственной миграционной службы, которых подозревают в коррупционной схеме выдачи биометрических паспортов, а также в наркотическом бизнесе.

Фото: mvs.gov.ua

Пресс-служба Министерства внутренних дел информирует, что служащие в сговоре с руководителями частных фирм отмывали деньги на ускорении выдачи загранпаспортов. Сотрудники миграционной службы предлагали сделать гражданам биометрические паспорта в кратчайшие сроки без предварительной регистрации в электронной очереди и тому подобное. Схемы выдачи паспортов отрабатывались по завышенным ценам.

"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 тысячи гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тысяч гривен. Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляции, а я и искусственно создали очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, правоохранители зафиксировали почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить необходимый документ в отделах миграционной службы.

Фото: mvs.gov.ua

"За время нелегального "сотрудничества" с бизнесменами разоблаченные должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса", - добавили в МВД.

Стоит отметить, что этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности Нацполиции уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления Нацполиции и Генпрокуратуры провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц ГМС, а также - по адресам расположения уличенных предприятий.

Фото: mvs.gov.ua

"В ходе обысков изъято доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС к коррупционным схемам и привлечения их к уголовной ответственности", - сообщают в МВД.

Напомним, в декабре во Львовской области поймали учителей-наркодилеров.


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