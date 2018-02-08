Указаний задержать Януковича в аэропорту Донецка в 2014 году не было, - Шишолин

После требования пограничников пройти контроль экс-президент покинул аэропорт.

Указаний задержать Януковича в аэропорту Донецка в 2014 году не было, - Шишолин
Павел Шишорин
Фото: wikipedia.org

Пограничники располагали информацией о том, что экс-президент Виктор Янукович планировал вылететь из Донецка в РоSSию, но приказа его задерживать не поступало.

Об этом заявил бывший первый замглавы Госпогранслужбы Павел Шишолин во время допроса в Оболонском суде, передает ЛІГА.net.

"Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле", - рассказал Шишолин.

"В Донецк прибыла группа лиц на самолетах. Мы не знали, кто там находится. Они не подавали заявку на вылет. Но нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию РоSSийской Федерации без соответствующих видов контроля. Поэтому наш пограничный наряд прибыл к этим летательным средствам и потребовал пройти соответствующую процедуру погранично-таможенного контроля", - пояснил он.

Шишолин добавил, что позже пограничный наряд отчитался ему, что на борту находится Янукович, который позже в сопровождении охраны пересел в машину и покинул пункт пропуска.

Отвечая на вопрос, отдавал ли в тот момент какие-то приказы о задержании Януковича и.о. президента Александр Турчинов главе Госпогранслужбы Николаю Литвину, Шишолин сказал, что "Нам никаких указаний не доходило".

Напомним, Янукович и его защита заявляли о неоднократных попытках убить экс-президента на пути его бегства из резиденции "Межигорье" за границу в период с 21 по 23 февраля 2014 года. В частности, Янукович говорил, что 21 февраля его кортеж в Киеве обстреляли из автоматов, затем Турчинов угрожал поднять истребители против вертолета, на котором бывший президент летел из Харькова в Донецк. После этого 22 февраля кортеж Януковича якобы чуть не попал в засаду "вооруженных людей, вооруженных автоматическим оружием".

18 января 2018 года во время допроса в суде сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко рассказал подробности побега экс-президента. По его словам, в Донецке Янукович с охранниками загрузились в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители Госпогранслужбы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы. Тогда экс-президента пересадили в машину и перевезли к особняку в Донецке. По словам Резниченко, никаких покушений на Януковича не было.

Подробнее о том, какими были последние часы Януковича в качестве президента и кто помогал ему осуществить побег, читайте в публикации фрагмента книги Сони Кошкиной "Майдан. Нерассказанная история".


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