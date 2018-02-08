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Бывший генпрокурор Ярема вступил в БПП Он с ходу стал замом Кононенко в киевской областной ячейке. Фото: solydarnist.org Бывший генеральный прокурор Виталий Ярема вступил в политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и сразу стал заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе. Об этом говорится на сайте партии. 7 февраля киевская облорганизация партии провела конференции, на которой обновили руководящий состав. "Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - сказано в сообщении. Возглавляет областную партийную ячейку депутат Игорь Кононенко. Напомним, что Ярема занимал должность генпрокурора с 19 июня 2014 года до 10 февраля 2015 года.

LB.ua

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