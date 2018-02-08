Бывший генпрокурор Ярема вступил в БПП
Он с ходу стал замом Кононенко в киевской областной ячейке.
Бывший генеральный прокурор Виталий Ярема вступил в политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и сразу стал заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе.
Об этом говорится на сайте партии.
7 февраля киевская облорганизация партии провела конференции, на которой обновили руководящий состав.
"Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - сказано в сообщении.
Возглавляет областную партийную ячейку депутат Игорь Кононенко.
Напомним, что Ярема занимал должность генпрокурора с 19 июня 2014 года до 10 февраля 2015 года.
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Политика
08.02.2018 16:58