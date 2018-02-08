Бывший генпрокурор Ярема вступил в БПП

Он с ходу стал замом Кононенко в киевской областной ячейке.

Бывший генпрокурор Ярема вступил в БПП
Фото: solydarnist.org

Бывший генеральный прокурор Виталий Ярема вступил в политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и сразу стал заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе.

Об этом говорится на сайте партии.

7 февраля киевская облорганизация партии провела конференции, на которой обновили руководящий состав.

"Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - сказано в сообщении.

Возглавляет областную партийную ячейку депутат Игорь Кононенко.

Напомним, что Ярема занимал должность генпрокурора с 19 июня 2014 года до 10 февраля 2015 года.


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