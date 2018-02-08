Сейм Латвии одобрил введение санкций в отношении фигурантов "списка Магнитского"

В законопроекте указаны 49 лиц, которым следует запретить въезд в страну.

Сейм Латвии одобрил введение санкций в отношении фигурантов "списка Магнитского"
Фото: rus.tvnet.lv

В четверг, 8 февраля, Сейм одобрил введение Латвией санкций по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского".

Об этом сообщает Delfi.

В законопроекте, ранее одобренном парламентской Комиссией по иностранным делам, указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в Латвию. По результатам голосования Сейм призвал Кабинет министров ввести вышеуказанные санкции.

Согласно основным положениям "закона Магнитского" в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Как пояснил ранее глава комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш, решение о поддержке данного закона "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма".

Калниньш также отметил, что введение санкций по "делу Магнитского" направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".

"В своем решении Сейм выражает осуждение РоSSии, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции. Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС", - отмечается в сообщении.

Напомним, Сергей Магнитский утверждал, что в РоSSии произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное роSSийскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не была обеспечена должная медицинская помощь.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

В декабре прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали украинский вариант "закона Магнитского".


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