Навальный рассказал о преследующей его "секс-охотнице", связанной с Дерипаской

Команда Навального уличила зампреда правительства РоSSии в связи с работницами эскорт-службы.

Олег Дерипаска Фото: suchkov.net

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о девушке по прозвищу Настя Рыбка, которая в числе других девушек в вызывающих нарядах неоднократно заявлялась в штаб Навального, чтобы устроить провокации под объективами "случайно проходящих мимо" журналистов Life.ru.

Об этом сообщается на сайте Навального.

Сам Навальный охарактеризовал это расследование так: "Это позор. Стыд и дно. Ну и коррупция, конечно же".

Изучив Instagram девушки, сотрудники ФБК выяснили, что она приехала из белорусского города Бобруйск и стала, как она сама признается, "мастером соблазнения" и "охотницей за олигархами".

В Instagram Рыбка опубликовала множество фотографий с роSSийским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этой связи ранее писали в желтых СМИ . В одном из ток-шоу Настя сама признается, что является работницей эскорт-службы и "проходила кастинг" для встречи с олигархом.

Однако из Instagram девушки сотрудники ФБК также выяснили, что Рыбка в числе других девушек-моделей плавала на яхте Дерипаски, где встретилась с неким Сергеем Эдуардовичем, в котором команда Навального опознала зампреда правительства РоSSии Сергея Приходько - не очень известного, но очень влиятельного политика.

"И этого самого Приходько мы видим на яхте олигарха в компании Насти Рыбки и других девушек из эскорт-агенства. Если вам стало дурно уже на этом моменте, выдохните, передохните пару минут. Дальше будет реально хуже, - предупреждает Навальный. - Мы купили КНИГУ, которую Настя Рыбка опубликовала по результатам этого путешествия. Там описано вплоть до дат, часов и минут все, что происходило на этой яхте. И поверьте мне, если у вас есть возможность превозмочь свое любопытство и не читать - не читайте. Поберегите психику, в книге слишком много подробностей и описаний. Слишком".

Ознакомившись с текстом этой увлекательной книги, команда Навального пришла к выводу, что речь идет именно о Приходько. В книге Рыбки Дерипаска назван Русланом Золотовым, а Приходько она называет "Папой".

Также приводится ряд доказательств, подтверждающих, что Дерипаска и Приходько действительно плавали на яхте в 2016 году с девушками. "Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка", - отмечает Навальный.

Оппозиционер также напоминает, что команда ФБК ранее обнаружила в собственности Приходько дом площадью 1,5 тыс. квадратных метров на участке в 3 гектара. "Все это стоит, по самой низкой оценке, более 300 млн рублей", - отмечает антикоррупционер.

"Приходько, по законам жанра, декларирует огромные доходы у жены (да, у него есть жена), но и тут проблема. Бизнеса у жены нет, на нее записана доля в ничего не зарабатывающем подмосковном яхт-клубе (?!) и больше ничего, - говорится в расследовании. - Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал: ну какого черта? Не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну. А если они шпионки? Мы же в кольце врагов!"