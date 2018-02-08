С начала суток на Донбассе один военнослужащий получил боевую травму

Боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза.

С начала суток на Донбассе один военнослужащий получил боевую травму
Фото: Макс Левін

С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела позиций украинских военнослужащих со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении боевики сосредоточили огневую активность на Приморском направлении. В частности, террористы применили 120-мм минометы неподалеку Широкино. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

"В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один военнослужащий ВСУ. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему был предоставлен необходимый объем медпомощи", - отмечается в сообщении.

Напомним, в четверг днем с территории РоSSии неизвестные обстреляли позиции украинских пограничников в Луганской области.


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