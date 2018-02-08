Суд в Крыму продлил до апреля арест в СИЗО фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
При конвоировании в суд на заседание силовики били бахчисарайцев.
8 февраля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания в СИЗО обвиняемым в терроризме крымским татарам из Бахчисарая Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову.
Таким образом, фигуранты первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" останутся в изоляторе до 12 апреля.
Заседания проходили в закрытом режиме, родственники и сочувствующие – около 50 человек – ожидали на улице.
После суда адвокат Мамутова Эмиль Курбединов рассказал, что ОМОНовцы дважды ударили его подзащитного – в грудь и по спине – при конвоировании из автозака до зала заседания.
"Энвер говорит, что это было абсолютно беспричинно, без каких-либо нарушений с его стороны. Они вели себя агрессивно. Это же я заметил в коридоре суда, когда выводили Ремзи Меметова: люди [родственники на улице] кричали ему, он пытался им ответить, его сильно заломили и нагнули. Мамутов будет писать жалобу, я тоже буду делать соответствующие заявления", - рассказал Курбединов.
Представители исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в РоSSии. Верховный суд РоSSии запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
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