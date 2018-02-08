В МИД изучат вопрос введения виз для Британии
До завершения Brexit Лондон не будет рассматривать возможность визовой либерализации с Украиной.
МИД Украины изучает вопрос возобновления визового режима для граждан Великобритании в будущем.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Он отметил, что до завершения выхода Британии из ЕС Лондон не будет рассматривать возможность визовой либерализации с Украиной. Однако в будущем Киев может рассмотреть вопрос возобновления визового режима с Британией.
"Вместе мы изучаем вопрос о восстановлении виз", - сказал Погорельцев.
По его словам, есть несколько интересных предложений от украинского посольства по организации разработки "дорожной карты" с Великобританией в этом направлении.
"Эти материалы тщательно изучаются. Но, конечно, прямо сейчас мы даже гипотетически не рассматриваем введение визового режима", - отметил директор консульской службы МИД.
Напомним, в январе 2017 гола посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила, что Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины.
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