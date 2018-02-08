НАТО создаст в Германии новый командный центр - СМИ

Новый плановый и командный центр НАТО появится в этом году в Германии. Это один из двух новых командных центров, которые должны быть созданы в ближайшее время.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Немецкий центр будет отвечать за логистику войск и военной техники и оборудования. Страны-члены Альянса уже предварительно договорились поддержать соответствующее предложение о стране размещения центра, поступившее ранее от главы министерства обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.

Официально решение о стране размещения нового центра НАТО были приняты на следующей неделе во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе.

Местом расположения нового центра планирования и управления может стать регион Кельна и Бонна на западе страны, где уже размещены руководящие и командные органы немецкой армии — Бундесвера.