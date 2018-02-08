Порошенко улетел в Австрию на Венский бал

Также запланирован ряд встреч с властями.

Порошенко улетел в Австрию на Венский бал
Петр Порошенко с супругой Мариной
Фото: #twitter#.com/STsegolko

Президент Петр Порошенко прибыл в Австрию с рабочим визитом, в рамках которого он проведет ряд встреч с властями и посетит Венский бал.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем микроблоге Twitter.

"Президент начал рабочий визит в Австрию", - написал он.

Визит проходит по приглашению президента Австрии Александера Ван дер Беллена, с которым в настоящее время встречается Порошенко.

У Відні розпочалися переговори Президентів України та Австрії. pic.twitter.com/xji7tAgkUs

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 8 февраля 2018 г.

Как сообщалось ранее, Порошенко и Ван дер Беллен проведут переговоры, затем президент Украины встретится в формате "тет-а-тет" с канцлером Себастьяном Курцом, а также другими политиками.

Порошенко также посетит Венский бал - ежегодное государственное мероприятие - он приглашен на него в качестве личного почетного гостя президента Австрии.

Напомним, ранее глава австрийского правительства Себастьян Курц пообещал не сходить с прежнего курса, направленного на сохранение санкций ЕС против РоSSии.


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