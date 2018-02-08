Порошенко улетел в Австрию на Венский бал
Также запланирован ряд встреч с властями.
Президент Петр Порошенко прибыл в Австрию с рабочим визитом, в рамках которого он проведет ряд встреч с властями и посетит Венский бал.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем микроблоге Twitter.
"Президент начал рабочий визит в Австрию", - написал он.
Визит проходит по приглашению президента Австрии Александера Ван дер Беллена, с которым в настоящее время встречается Порошенко.
У Відні розпочалися переговори Президентів України та Австрії.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko)
pic.twitter.com/xji7tAgkUs 8 февраля 2018 г.
Как сообщалось ранее, Порошенко и Ван дер Беллен проведут переговоры, затем президент Украины встретится в формате "тет-а-тет" с канцлером Себастьяном Курцом, а также другими политиками.
Порошенко также посетит Венский бал - ежегодное государственное мероприятие - он приглашен на него в качестве личного почетного гостя президента Австрии.
Напомним, ранее глава австрийского правительства Себастьян Курц пообещал не сходить с прежнего курса, направленного на сохранение санкций ЕС против РоSSии.
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Политика
08.02.2018 16:55