Пограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТО

Военнослужащие не пострадали и ответный огонь не открывали.

Фото: dpsu.gov.ua

В четверг днем с территории РоSSии неизвестные обстреляли позиции украинских пограничников в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Сегодня около 12:30 вблизи населенного пункта Ушаковка с территории РоSSийской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Военнослужащие не пострадали. Ответный огонь пограничники не открывали.

"Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих", - заявили в штабе.

Ушаковка - пограничный хутор в Ростовской области. Ближайшие населенные пункты в Луганской области - села Герасимовка и Красный Деркул.

Напомним, летом 2016 года правозащитники собрали для иска в Международный уголовный суд МУС доказательства обстрелов пяти населенных пунктов в Луганской области с территории РоSSии.