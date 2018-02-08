Пограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТО
Военнослужащие не пострадали и ответный огонь не открывали.
В четверг днем с территории РоSSии неизвестные обстреляли позиции украинских пограничников в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Сегодня около 12:30 вблизи населенного пункта Ушаковка с территории РоSSийской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Военнослужащие не пострадали. Ответный огонь пограничники не открывали.
"Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих", - заявили в штабе.
Ушаковка - пограничный хутор в Ростовской области. Ближайшие населенные пункты в Луганской области - села Герасимовка и Красный Деркул.
Напомним, летом 2016 года правозащитники собрали для иска в Международный уголовный суд МУС доказательства обстрелов пяти населенных пунктов в Луганской области с территории РоSSии.
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Политика
08.02.2018 16:55