СБУ задержала одессита, распространявшего антиукраинские материалы в соцсетях

Мужчина популяризировал террористические организации ОРДЛО.

СБУ задержала одессита, распространявшего антиукраинские материалы в соцсетях
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили ранее судимого жителя Одессы, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что мужчина пропагандировал на персональных страницах в роSSийских соцсетях призывы к насильственному изменению административно-территориального устройства Украины и популяризировал террористические организации ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники спецслужбы обнаружили мобильные телефоны с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора в Днепропетровской области.


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