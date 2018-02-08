СБУ задержала одессита, распространявшего антиукраинские материалы в соцсетях

Мужчина популяризировал террористические организации ОРДЛО.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили ранее судимого жителя Одессы, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Правоохранители установили, что мужчина пропагандировал на персональных страницах в роSSийских соцсетях призывы к насильственному изменению административно-территориального устройства Украины и популяризировал террористические организации ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники спецслужбы обнаружили мобильные телефоны с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.