СБУ задержала одессита, распространявшего антиукраинские материалы в соцсетях
Мужчина популяризировал террористические организации ОРДЛО.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили ранее судимого жителя Одессы, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Правоохранители установили, что мужчина пропагандировал на персональных страницах в роSSийских соцсетях призывы к насильственному изменению административно-территориального устройства Украины и популяризировал террористические организации ОРДЛО", - говорится в сообщении.
Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники спецслужбы обнаружили мобильные телефоны с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора в Днепропетровской области.
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