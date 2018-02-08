Рада утвердила празднование 189 памятных дат в 2018 году

В этом году будут отмечаться 50 дат, связанных с известными событиями, 135 - с выдающимися личностями и четыре дня памяти.

Рада утвердила празднование 189 памятных дат в 2018 году
Фото: capital.ua

Верховная Рада решила торжественно отметить на государственном уровне в 2018 году 189 памятных дат и юбилеев.

За принятие проекта постановления №7274 проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Так, в 2018 году будут отмечаться 50 памятных дат, связанных с известными событиями, 135 - связанных с выдающимися лицами и четыре дня памяти.

Среди известных событий будет отмечаться: 1030 лет со Дня крещения Руси, 250 лет с начала восстания на Правобережной Украине (Колиивщина), 100 лет с дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики 4-м Универсалом Украинской Центральной Рады, 100 лет со дня освобождения Крыма большевиками, 100 лет со дня принятия Конституции УНР, 100 лет со дня завершения Первой мировой войны.

Среди памятных дат, связанных с выдающимися личностями, будет, в частности, отмечаться 50 лет со дня рождения лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко 17 августа и 100 лет со дня рождения писателя Василия Сухомлинского - 28 сентября.

12 декабря будет отмечаться 90 лет со дня рождения актера и режиссера Леонида Быкова.

Напомним, ранее Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2018 году. Если праздник выпадает на выходной день, то украинцы отдыхают и на следующий рабочий день. Кроме того, есть два праздничных цикла - новогодний и майский, каждый из которых может длиться до недели.

В апреле прошлого года Институт нацпамяти опубликовал текст законопроекта о государственных праздниках, памятных датах и жалобных днях, измененный по результатам общественного обсуждения.


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