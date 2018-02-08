Киев может помочь с урегулированием в Приднестровье, - Додон

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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что при помощи Украины можно найти компромисс в вопросе Приднестровского урегулирования.

Об этом он заявил в интервью молдавским СМИ.

«Киев является важным и активным партнером на переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2″. При помощи Украины можно будет найти компромисс в вопросе урегулирования конфликта, однако многое будет зависеть и от позиции самой Украины», — отметил Додон.

При этом молдавский президент не стал уточнять, в чем именно может заключаться этот компромисс.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он встречаться с Президентом Украины Петром Порошенко, Додон сказал, что «и для этого тоже придет время».


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