Предстоящие аресты высокопоставленных лиц в РФ можно предсказать по самолету, - СМИ

Ан-148 с бортовым номером RA-61712 обычно прибывает в пункт назначения накануне масштабных задержаний.

Фото: Следственный комитет РоSSийской Федерации

Предстоящие аресты высокопоставленных лиц в роSSийских регионах можно предсказать, основываясь на передвижении самолета Ан-148 с бортовым номером RA-61712.

Об этом пишет петербургское издание "Фонтанка", передает Немецкая волна.

Сообщается, что на этом борту летают сотрудники спецслужбы, которые осуществляют оперативное сопровождение и силовое обеспечение наиболее резонансных дел.

Редакция "Фонтанки", воспользовавшись данными сервиса слежения за воздушными судами Flightradar24, установила, что Ан-148 обычно прибывает в пункт назначения накануне масштабных задержаний. Так, самолет вылетел в Дагестан 4 февраля, а утром 5 февраля к руководителям правительства Дагестана пришли с обысками, после чего их задержали.

Впервые Ан-148 обратил на себя внимание тех, кто увлекается наблюдением за самолетами, именно в 2015 году. Борт прилетел в Сыктывкар 19 сентября, и тогда были задержаны глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и другие руководители региона.

При этом сообщается, что один из первых рейсов непосредственно в интересах ФСБ борт RA-61712 совершил 4 мая 2015 года: тогда борт вылетел в Калининград, после чего в Литве по обвинению в шпионаже арестовали сотрудника спецслужб Николая Филипченко. Кроме того, издание упоминает перелеты в Йошкар-Олу, Новосибирск и Читу, которые закончились арестами высокопоставленных лиц.

"Фонтанка", ссылаясь на данные Flightradar24, сообщает, что чаще всего Ан-148, находящийся в составе объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ РоSSии, вылетает из аэропорта "Внуково".

Как сообщалось 1 февраля, суд в Москве приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупных размерах, к восьми годам колонии строгого режима.