Javelin будут в Украине в этом году, - Полторак

По убеждению министра, противотанковые комплексы Украина получит своевременно.

Министр обороны Степан Полторак в эксклюзивном комментарии « 112 Украина » заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

«Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно», — сказал он.

Министр также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.