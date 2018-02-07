Javelin будут в Украине в этом году, - Полторак
По убеждению министра, противотанковые комплексы Украина получит своевременно.
Министр обороны Степан Полторак в эксклюзивном комментарии «
«Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно», — сказал он.
Министр также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
«Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, — на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение наработки договоров между США и Украиной», — добавил он.
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Политика
07.02.2018 23:29