Javelin будут в Украине в этом году, - Полторак

Степан Полторак

По убеждению министра, противотанковые комплексы Украина получит своевременно.

Министр обороны Степан Полторак в эксклюзивном комментарии «112 Украина» заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

«Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно», — сказал он.

Министр также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

«Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, — на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение наработки договоров между США и Украиной», — добавил он.


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