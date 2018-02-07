Электронное декларирование в Украине находится под угрозой, - глава НАБУ

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает".

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Электронное декларирование в Украине находится под угрозой. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью агентству Reuters, передает "Радио Свобода".

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает... Это неприятное обстоятельство, потому что электронное декларирование могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК - ред.) никогда не был создан фактически, так и не начал свою работу, этот инструмент находится сейчас под угрозой", – заявил Сытник.

В НАПК пока этих заявлений директора НАБУ не комментировали.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, фактически созданное в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.

Детективы НАБУ, созданного в 2015 году, среди прочего, расследуют уголовные правонарушения относительно декларирования недостоверной информации.

О том, что в НАПК препятствовуют проверкам е-деклараций другими органами, на круглом столе в Институте Горшенина в начале февраля заявил адвокат и член ОО "Автомайдан" Роман Маселко.