Заподозренную в мошенничестве замминистра Татарстана найшли мертвой

По данным местных СМИ, Шишмарева могла покончить жизнь самоубийством.

Заподозренную в мошенничестве замминистра Татарстана найшли мертвой
Фото: www.5-tv

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, отправленная судом под домашний арест по делу о мошенничестве, найдена мертвой.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

3 февраля Советский районный суд Казани избрал 52-летней Шишмаревой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля.

Замминистра здравоохранения Татарстана была задержана по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что Шишмарева требовала от подведомственных Минздраву лечебных учреждений направления на курсы сотрудников экономических отделов в Институт повышения квалификации (ИПК) "Прогресс".

Сообщается, что с 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров соответствующей направленности на общую сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, свыше 5 млн поступило на счета индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой (также была задержана - ред.).

Замминистра категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым действиям и заявила о готовности сотрудничать со следствием. В свою очередь ее защитник уточнил, что обвинение его подзащитной еще не предъявлено.

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин подтвердил, что его заместителя Елену Шишмареву, которую подозревают в хищении бюджетных средств, нашли мертвой.

"То, что ее обнаружили дома мертвой, я могу подтвердить этот факт. Я не знаю, нашли ли записку или нет, но я думаю, что здесь ответ очевиден", - сказал Адель Вафин.

Источник издания Inkazan в минздраве сообщил, что Шишмарева могла покончить жизнь самоубийством. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.


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