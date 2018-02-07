Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории в контексте подписанного президентом Польши скандального закона об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за употребление термина «польские лагеря смерти» и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

«Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не было хорошей идеей», — сказал Ле Дриан в эфире BFM TV, добавив, что искажение памяти является абсолютно негативным явлением.

Отвечая на вопрос о том, что Европейский Союз может сделать в связи с постановлением закона, Ле Дриан сказал, что достаточно сильным средством может стать «моральное давление».