Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон

Франция

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории в контексте подписанного президентом Польши скандального закона об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за употребление термина «польские лагеря смерти» и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

«Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не было хорошей идеей», — сказал Ле Дриан в эфире BFM TV, добавив, что искажение памяти является абсолютно негативным явлением.

Отвечая на вопрос о том, что Европейский Союз может сделать в связи с постановлением закона, Ле Дриан сказал, что достаточно сильным средством может стать «моральное давление».

Ранее этот закон раскритиковали и в США. Как отметили в Госдепе, «введение в действие этого закона негативно влияет на свободу слова и академические исследования». В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что такие термины, как «польские лагеря смерти», являются болезненными и обманчивыми.


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