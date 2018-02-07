Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории в контексте подписанного президентом Польши скандального закона об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за употребление термина «польские лагеря смерти» и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.
«Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не было хорошей идеей», — сказал Ле Дриан в эфире BFM TV, добавив, что искажение памяти является абсолютно негативным явлением.
Отвечая на вопрос о том, что Европейский Союз может сделать в связи с постановлением закона, Ле Дриан сказал, что достаточно сильным средством может стать «моральное давление».
Ранее этот закон раскритиковали и в США. Как отметили в Госдепе, «введение в действие этого закона негативно влияет на свободу слова и академические исследования». В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что такие термины, как «польские лагеря смерти», являются болезненными и обманчивыми.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.02.2018 18:37
07.02.2018 21:28