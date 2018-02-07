"Сдал" Крым: Полторак ответил на громкое обвинение

Степан_Полторак

Экс-министр обороны Игорь Тенюх на допросе сообщил, что решение о выходе войск из Крыма в 2014 утвердили лично Пашинский и Полторак. Об этом заявил адвокат Януковича. Министр обороны Степан Полторак уже отреагировал на это обвинение.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что заключительное решение о выходе украинских ВС из Крыма принимали Сергей Пашинский и Степан Полторак. Адвокат даже назвал дату, когда это произошло - на заседании СНБО 23 марта 2014 г. Такие выводы юрист сделал, ознакомившись с протоколами допроса Тенюха, передает Час Пик.

Со слов Тенюха, он предлагал силовой метод - идти на прорыв. Но, Пашинский и Полторак отвергли его инициативу. По показаниям Тенюха, Полторак произнес фразу: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».

Степан Полторак уже отреагировал на заявление Сердюка. Он отметил, что не владеет информацией, насколько эти протоколы правдивы и давал ли такие показания Тенюх на самом деле.

Полторак уточнил, что если такие показания все-таки были сделаны, то Тенюх дал «неадекватные комментарии», возможно, находясь в состоянии, подобном страху.

По словам Полторака, он не мог утверждать какие-либо резолюции по Крыму, так как в то время не занимал пост командующего Нацгвардии, а также не был членом СНБО.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на допросе заявил, что Янукович «сдал Крым и Украину сознательно».

Справка Википедии: 27 февраля 2014 над зданиями парламента и правительства Крыма были подняты триколоры. «Вежливые люди» блокировали админздания и объекты инфраструктуры в столице Крыма.

Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Полторак ознакомил нардепов с отчетом об использовании бюджетных средств Минобороны в 2017 г.

Также были рассмотрены вопросы касательно норм проекта Закона Украины «О национальной безопасности и обороне».

Ранее Полторак высказался о важности волонтерской деятельности, заявив, что его отношение к волонтерам исключительно положительное. Он отметил, что армии нужны волонтеры. Министр предложил всем желающим волонтерам работать в Минобороны и ВСУ, отметив, что для них в ведомстве найдется достаточно вакантных должностей. Для всех откликнувшихся на это предложение, Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку.


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