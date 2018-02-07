США анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДР
США готовятся объявить «самые жесткие и агрессивные» экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.
Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает
«Соединенные Штаты Америки вскоре представят жесткий и агрессивный раунд экономических санкций против Северной Кореи, и мы будем продолжать изолировать Северную Корею до тех пор, пока она не откажется от своих ядерных и баллистических ракетных программ раз и навсегда», — сказал Пенс.
Американские чиновники отказались детализировать ожидаемые санкции после выступления Пенса, ссылаясь на опасения, что любая дополнительная информация может быть использована теми, кто пытается помешать новым мерам.
Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено после завершения Олимпиады в Южной Корее, то есть до 25 февраля.
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07.02.2018 17:48