США анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДР

США готовятся объявить «самые жесткие и агрессивные» экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

«Соединенные Штаты Америки вскоре представят жесткий и агрессивный раунд экономических санкций против Северной Кореи, и мы будем продолжать изолировать Северную Корею до тех пор, пока она не откажется от своих ядерных и баллистических ракетных программ раз и навсегда», — сказал Пенс.

Американские чиновники отказались детализировать ожидаемые санкции после выступления Пенса, ссылаясь на опасения, что любая дополнительная информация может быть использована теми, кто пытается помешать новым мерам.

Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено после завершения Олимпиады в Южной Корее, то есть до 25 февраля.