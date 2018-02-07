Всемирный банк и Канада помогут Украине в развитии телемедицины

Подписан меморандум о сотрудничестве.

Фото: president.gov.ua

В среду в присутствии президента Петра Порошенко состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерством здравоохранения, Всемирным банком и Министерством иностранных дел Канады по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности Украины и субвенциям из государственного бюджета на осуществление таких мероприятий.

Со стороны Канады на церемонии присутствовал посол Роман Ващук, со стороны Всемирного банка - директор по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, сообщается на сайте президента.

Чем именно помогут Украине Канада и Всемирный банк, в сообщении не конкретизировано.

Напомним, закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, который еще называют законом о телемедициине, был принят в конце прошлого года. Предполагается, в частности, что квалифицированные врачи будут оказывать медицинскую помощь жителям сел с помощью Интернета.