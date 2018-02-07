Один военный ранен с полуночи на Донбассе

Зафиксировано девять обстрелов, в том числе из танка.

Один военный ранен с полуночи на Донбассе
Фото: Макс Левін

С начала дня в зоне боевых действий зафиксировано девять обстрелов позиций сил АТО, один украинский военнослужащий травмирован.

В частности, на Луганском направлении боевики обстреливали силы АТО из минометов неподалеку Новозвановки, Луганского, Троицкого и Попасной.

На Донецком направлении боевики обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ вокруг Песков. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморской участке возле Широкино, сообщает штаб АТО.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 14 раз прицельно обстреляли позиции бойцов антитеррористической операции на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму.


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