Полторак пообещал уйти в отставку, если докажут вину его зама Павловского

Замминистра обороны за три месяца ни разу не допросили.

Полторак пообещал уйти в отставку, если докажут вину его зама Павловского
Степан Полторак
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак заявил, что подаст в отставку, если будет доказана вина его заместителя Игоря Павловского - фигуранта уголовного дела о растрате 149 млн грн во время закупки горючего для армии.

Об этом он сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

"Если будет доказана вина моего заместителя - я подам в отставку", - заявил министр.

Полторак отметил, что его заместителя в течение трех месяцев ни разу не допросили.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали замминистра обороны Игоря Павловского и еще трех служащих Минобороны. Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн грн при закупке топлива у компании "Трейд Коммодити" .

Суд избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже заменил ее на личное обязательство. Дело в суд пока не передавали.

Ранее неизвестная группа компаний "Трейд Коммодити" стала активным участником гостендеров в начале 2016 года. На сегодня она обеспечивает более половины поставок нефтепродуктов, закупаемых Минобороны и "Укрзализныцей". Журналистские расследования указывают на поддержку "Трейд Коммодити" на высшем политическом уровне, в частности, влиятельными депутатами из президентской фракции Александром Грановским и Игорем Кононенко. По словам главы Госрезерва Вадима Мосийчука, от лица "Трейд Коммодити" переговоры с ним вел бизнесмен Андрей Адамовский.


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