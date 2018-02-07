Папа Франциск приветствовал сотрудничество Северной и Южной Корей на Олимпиаде
Понтифик поприветствовал и благословил спортсменов и организаторов Олимпиады.
Папа Римский Франциск высоко оценил решение Северной и Южной Корей сотрудничать в ходе Зимних Олимпийских игр 2018 года.
Об этом сообщает The Аssociated Рress.
По мнению понтифика, это свидетельствует о том, что конфликты могут быть разрешены мирным путем посредством диалога и взаимного уважения.
Понтифик поприветствовал и благословил спортсменов и организаторов Олимпиады.
По словам Франциска, традиционное олимпийское перемирие "приобретает особое значение в этом году" с решением Южной и Северной Корей совместно участвовать в марше на церемонии открытия и образовать женскую сборную Кореи по хоккею.
Зимние Олимпийские и Параолимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9-25 февраля и 9-18 марта соответственно.
Как сообщалось ранее сегодня, сестра Ким Чен Ына посетит открытие Олимпиады в Пхенчхане. Ким Е Чжон станет первым членом правящей семьи КНДР, который посетит Южную Корею с 1953 года.
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