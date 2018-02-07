Антикоррупционный комитет рекомендовал на аудитора НАБУ Борщ, Кастренсану и Гончаренко

Соответствующее решение комитет принял в среду голосами 7 депутатов.

Антикоррупционный комитет рекомендовал на аудитора НАБУ Борщ, Кастренсану и Гончаренко
Фото: Сергей Нужненко

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции попросил спикера Андрея Парубия поставить на голосование тех кандидатов на должность аудитора НАБУ, которые были предложены в прошлом году: профессора Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, бывшего прокурора США Марту Борщ или бывшего прокурора Испании Карлоса Кастренсану.

Соответствующее решение комитет принял в среду голосами 7 депутатов. Шесть человек воздержались.

Эти кандидаты были избраны комитетом летом прошлого года вместе с профессором кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александрой Яновской. Кандидатура Яновской была отклонена парламентом, а по остальным не голосовали.

После этого вопрос аудитора стал самым дискуссионным в комитете и фактически разделил его на две части. Представители коалиции ("Народный фронт", "Блок Петра Порошенко") требовали, чтобы был проведен новый конкурс на аудитора. В свою очередь евооптимисты, внефракционные члены комитета, "Самопомощь" настаивали, что ВР должна проголосовать за одного из кандидатов, которых комитет предлагал по результатами предыдущего конкурса.

Продвинуться в этом вопросе не удавалось несколько месяцев - депутаты срывали кворум и не могли прийти к консенсусу.


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