Антикоррупционный комитет попросил Раду избрать ему нового председателя
Предыдущий был снят с должности два месяца назад.
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к председателю парламента Андрею Парубию с просьбой вынести на голосование вопрос об избрании нового председателя комитета.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Отправить председателю ВР соответствующее обращение члены комитета приняли единогласно на заседании в среду.
Напомним, предыдущего председателя комитета Егора Соболева парламент уволил 7 декабря. Отставку инициировали депутаты из фракций коалиции, в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте" решили, что Соболев не справлялся со своими обязанностями.
Депутаты из оппозиции считают, что коалиция уволила Соболева, чтобы власти было легче назначить лояльного аудитора Национального антикоррупционного бюро. Вопрос назначения аудитора НАБУ от Верховной Рады вызывает наибольшие дискуссии в комитете.
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Политика
07.02.2018 17:30