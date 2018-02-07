Кабмин обновил список прифронтовых и оккупированных населенных пунктов

Решение принято на заседании правительства в среду.

Кабмин обновил список прифронтовых и оккупированных населенных пунктов
Фото: npu.gov.ua

Кабинет министров внес изменения в список населенных пунктов, на территории каких органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, которые расположены на линии столкновения.

Соответствующее распоряжение правительство приняло в среду.

В перечень неподконтрольных власти включены следующие населенные пункты: Доломитное, Травневое, Лозовое, Новониколаевка, Пикузы, Васильевка (все - Донецкая область) и Золотое (кроме Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) Луганской области.

В свою очередь в перечень находящихся на линии столкновения населенных пунктов внесены еще 29: Воздвиженка, Зайцево, Зеленополье, Кодема, Николаевка, Николаевка Вторая, Новолуганское, Семигорье, Богдановка, Викторовка, Новогнатовка, Николаевка, Сладкое, Водяное, Галициновка, Карловка, Новомихайловка, Победа, Водяное, Веселое, Каменка, Красногоровка, Невельское, Новоселовка Вторая, Первомайское, Троицкое, Северное, Нетайлово, Новокалиново (все - Донецкая область).

Из этого перечня исключены Виноградное, Пионерское, Приморское (все - Донецкая область).

Напомним, что эти перечни были утверждены в ноябре 2014 года, после чего в него несколько раз вносились изменения.


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