США разработают новую ракету с ядерной боеголовкой для воздействия на переговорах с Россией - Мэттис

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США планируют разработать крылатую ракету морского базирования, способную нести ядерную боеголовку, чтобы иметь рычаг воздействия на переговорах с Россией.

«Я не думаю, что русские будут готовы отказаться от чего-то, не получив ничего от нас взамен», – заявил Мэттис членам комитета Палаты представителей по вооруженным силам на слушаниях, посвященных новой оборонной и ядерной стратегии США, передает Голос Америки.

В пятницу Пентагон опубликовал «Обзор ядерной политики», в котором призывает США создать «современную крылатую ракету морского базирования с ядерным снаряжением».

В документе указывается, что крылатая ракета морского базирования, а также «маломощный» вариант ракеты Trident «обеспечат дополнительное многообразие платформ, радиуса действия и живучести, а также полезную защиту от будущих сценариев ядерного “прорыва”».

Мэттис дал понять, что крылатая ракета подводного базирования с ядерным снаряжением будет тем фактором, который американские дипломаты смогут использовать в качестве рычага на будущих переговорах с Москвой по контролю над вооружениями.

Он также отметил, что США не хотят выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) 1987 года, несмотря на заявления Вашингтона о том, что РоSSия нарушает соглашение времен «холодной войны» из-за развертывания крылатой ракеты наземного базирования.

«У нас по-прежнему есть проблема, связанная с нарушением Россией договора РСМД, – сказал Мэттис. – Я хочу быть уверенным, чтобы у нас было что-то, с чем мы можем вести переговоры».

«Мы хотим, чтобы РоSSия вернулась к соблюдению договора. Мы не хотим отказываться от РСМД. Но в то же время у нас есть варианты на случай, если РоSSия пойдет и дальше по этому пути», – добавил он.

По словам Мэттиса, новое оружие, создать которое предлагает ядерная стратегия, также будет сдерживающим фактором против РоSSии, поскольку некоторые лидеры в Москве выступают за применение маломощного ядерного оружия в сценарии традиционной войны.

Министр обороны сказал, что РоSSия, фактически, хочет «эскалации до победы с последующей деэскалацией».

«Мы хотим быть уверены, что они понимают, что мы можем ответить соответственно. Для этого нам не обязательно использовать оружие большой мощности. Поэтому усилия по сдерживанию по-прежнему занимают наиважнейшее место».

Мэттис подчеркнул, что развитие нового ядерного оружия малой мощности не приведет к снижению порога для применения ядерного оружия.

«США не расширяют роль ядерного оружия, и политика США по-прежнему заключается в том, чтобы рассматривать применение ядерного оружия только в исключительных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнеров», – сказал глава Пентагона.

В своем выступлении во вторник Мэттис сообщил, что он получил письмо от группы сенаторов, которые заявили, что новая ядерная стратегия администрации подрывает десятилетия работы США по снижению ядерной угрозы.

Однако Мэттис указал, что новая стратегия «подтверждает взаимоукрепляющую роль ядерного сдерживания в сложной и динамической обстановке при одновременном подчеркивании постоянной приверженности США нераспространению, борьбе с ядерным терроризмом и контролю над вооружениями».

Министр обороны также сообщил, что подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики» предлагает «защиту от будущих неопределенностей и опасностей». Он дал понять, что «главным приоритетом» министерства обороны является «долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией».


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