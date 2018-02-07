Вице-президента Европарламента уволили с должности за "недостойное поведение"

Европарламент

Европарламент досрочно уволил депутата от Польши Ричарда Чарнецкого с должности вице-президента законодательного органа ЕС.

Соответствующее решение путем тайного голосования поддержали в среду 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп.

В Европарламенте вызвало возмущение «недостойное поведение» Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. В одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.


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