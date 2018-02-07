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Вице-президента Европарламента уволили с должности за "недостойное поведение" Европарламент досрочно уволил депутата от Польши Ричарда Чарнецкого с должности вице-президента законодательного органа ЕС . Соответствующее решение путем тайного голосования поддержали в среду 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС , сообщает собственный корреспондент Укринформа . Инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп. В Европарламенте вызвало возмущение «недостойное поведение» Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. В одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

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