Вице-президента ЕП уволили за сравнение коллеги с нацистским коллаборационистом
Политик останется членом Европарламента.
Депутаты Европарламента проголосовали за отстранение Ришарда Чарнецки с должности вице-президента за неприемлемые замечания в адрес польского евродепутата Розы Тун.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Чарнецкий употребил слово "szmalcownik" в адрес своей коллеги и землячки. Это вымышленное обидное польское слово означает человека, доносившего на евреев или поляков, защищавших евреев во время нацистской оккупации.
Инициаторами досрочной отставки Чарнецки с должности вице-президента выступили лидеры политических групп, уточняет "Укринформ".
За предложение об отставке проголосовали 447 евродепутатов, против - 196. Парламент теперь должен будет избрать нового вице-президента.
Чарнецки будет оставаться членом Европарламента, но больше не будет вице-президентом или членом Бюро.
"Я верен своим взглядам, я сохраняю свое негативное отношение к политикам, которые жалуются на Польшу", - сказал Чарнецки после голосования, сообщает Wiadomosci.
Чарнецки является членом правящей польской партии "Право и справедливость", в Европарламенте входит в группу Европейских консерваторов и реформистов.
Напомним, что в конце января комитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши из-за нарушения верховенства права.
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Политика
07.02.2018 17:22