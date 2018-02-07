Вице-президента ЕП уволили за сравнение коллеги с нацистским коллаборационистом

Политик останется членом Европарламента.

Ришард Чарнецки Фото: abc.wiadomosci.gazeta.pl

Депутаты Европарламента проголосовали за отстранение Ришарда Чарнецки с должности вице-президента за неприемлемые замечания в адрес польского евродепутата Розы Тун.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Чарнецкий употребил слово "szmalcownik" в адрес своей коллеги и землячки. Это вымышленное обидное польское слово означает человека, доносившего на евреев или поляков, защищавших евреев во время нацистской оккупации.

Инициаторами досрочной отставки Чарнецки с должности вице-президента выступили лидеры политических групп, уточняет "Укринформ".

За предложение об отставке проголосовали 447 евродепутатов, против - 196. Парламент теперь должен будет избрать нового вице-президента.

Чарнецки будет оставаться членом Европарламента, но больше не будет вице-президентом или членом Бюро.

"Я верен своим взглядам, я сохраняю свое негативное отношение к политикам, которые жалуются на Польшу ", - сказал Чарнецки после голосования, сообщает Wiadomosci.

Чарнецки является членом правящей польской партии "Право и справедливость", в Европарламенте входит в группу Европейских консерваторов и реформистов.