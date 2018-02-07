В 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - Наливайченко

Экс-глава СБУ свидетельствовал по делу Януковича.

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В феврале 2014 года неоднократно каждую ночь против Майдана выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками украинского спецподразделения «Беркут». Об этом во время допроса по делу о государственной измене Януковича в Облоноском райсуде Киева экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Я подтверждаю, что среди них находились переодетые спецназовцы из РоSSийской Федерации", - заявил он в зале суда.

При этом он добавил, что силовики собирались возле Октябрьского дворца, роSSийские шевроны накрывали украинским спецобмундированием, которое выдавал по распоряжению Януковича тогдашний глава МВД Украины Захарченко.

Также, напомним. Наливайченко говорил о том, что Виктор Янукович начал подготовку к сдаче Крыма РоSSии еще в 2010 году.