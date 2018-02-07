"Крымскому диверсанту" Панову продлили арест

МИД Украины выразил протест.

"Крымскому диверсанту" Панову продлили арест
Евгений Панов
Фото: investigator.org.ua

"Верховный суд" оккупированного РФ Крыма 7 февраля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту так называемого "дела украинских диверсантов" Евгению Панову еще на два месяца, до 9 апреля.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По данным правозащитников, решение оставить Панова в СИЗО вынесла судья Елена Михалькова, а ходатайствовал о продлении срока старший следователь по особо важным делам следственного отдела УФСБ РФ по Республики Крым и городу Севастополю, подполковник юстиции Михаил Голышев.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с продлением ареста Панову. "В очередной раз выражаем решительный протест. Надуманное и сфабрикованное оккупантом дело. В который раз РФ грубо нарушает права человека", - написала спикер МИД Марьяна Беца в твиттере.

Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ РФ объявила о предотвращении в оккупированном Крыму терактов и задержании одного из их организаторов - жителя Запорожской области Евгения Панова. До задержания он работал водителем автобуса АТП Запорожской АЭС.


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