"Крымскому диверсанту" Панову продлили арест

МИД Украины выразил протест.

Евгений Панов Фото: investigator.org.ua

"Верховный суд" оккупированного РФ Крыма 7 февраля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту так называемого "дела украинских диверсантов" Евгению Панову еще на два месяца, до 9 апреля.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По данным правозащитников, решение оставить Панова в СИЗО вынесла судья Елена Михалькова, а ходатайствовал о продлении срока старший следователь по особо важным делам следственного отдела УФСБ РФ по Республики Крым и городу Севастополю, подполковник юстиции Михаил Голышев.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с продлением ареста Панову. "В очередной раз выражаем решительный протест. Надуманное и сфабрикованное оккупантом дело. В который раз РФ грубо нарушает права человека", - написала спикер МИД Марьяна Беца в твиттере .