"Крымскому диверсанту" Панову продлили арест
МИД Украины выразил протест.
"Верховный суд" оккупированного РФ Крыма 7 февраля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту так называемого "дела украинских диверсантов" Евгению Панову еще на два месяца, до 9 апреля.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По данным правозащитников, решение оставить Панова в СИЗО вынесла судья Елена Михалькова, а ходатайствовал о продлении срока старший следователь по особо важным делам следственного отдела УФСБ РФ по Республики Крым и городу Севастополю, подполковник юстиции Михаил Голышев.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с продлением ареста Панову. "В очередной раз выражаем решительный протест. Надуманное и сфабрикованное оккупантом дело. В который раз РФ грубо нарушает права человека", - написала спикер МИД Марьяна Беца в твиттере.
Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ РФ объявила о предотвращении в оккупированном Крыму терактов и задержании одного из их организаторов - жителя Запорожской области Евгения Панова. До задержания он работал водителем автобуса АТП Запорожской АЭС.
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