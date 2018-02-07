В госструктурах Дагестана проходят массовые обыски

В отношении всех руководящих работников республиканского и городского уровней введен запрет на выезд за границу.

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Представители межведомственной комиссии вместе с сотрудниками правоохранительных органов проводят масштабные выемки документации почти во всех госструктурах Дагестана.

Об этом "Интерфаксу" сообщили несколько информированных источников. Официально эта информация не подтверждалась.

"В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств", - рассказал собеседник агентства. По его словам, обыски проходят в рамках задачи по декриминализации госструктур Дагестана. Они проводятся под руководством прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с замгенпрокурора Иваном Сыдоруком.

Еще один источник "Интерфакса" рассказал, что сотрудники центрального аппарата роSSийской Генпрокуратуры, Следкома РФ , ФСБ и МВД изымают документы регионального министерства финансов, министерства здравоохранения, органов образования, управления службы судебных приставов и других правоохранительных структур, включая городские и районные подразделения.

Собеседники агентства отмечают, что личный состав на постах дорожно-патрульной службы был полностью заменен. Вместо них на дежурство выставили сводные группы полиции и Росгвардии из других регионов.

"В отношении всех руководящих работников республиканского и городского уровней введен запрет на выезд за границу", - отметил информированный источник.

Ранее правоохранительные органы задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его бывших заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвинили в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей ($1,74 млн). Басманный суд Москвы арестовал их на два месяца.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство региона в полном составе. Врио премьер-министра правительства республики назначили Анатолия Карибова, который ранее временно исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства региона.