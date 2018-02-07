"ДНР" отдала Украине 20 заключенных

С 2015 года из ОРДЛО забрали 186 человек, отбывавших наказание.

Фото: ombudsman.gov.ua Фото: ombudsman.gov.ua Фото: ombudsman.gov.ua Фото: ombudsman.gov.ua Фото: ombudsman.gov.ua Фото: ombudsman.gov.ua

В среду, 7 февраля, террористическая организация "ДНР" отдала властям Украины 20 человек, которые отбывали наказанием в местах лишения свободы на территории Донецкой области, оккупированной Россией .

Об этом сообщается на сайте омбудсмена Валерии Лутковской, которая курирует этот процесс. Перемещение заключенных осуществлялось при участии члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Ирины Сусловой и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Это десятая передача заключенных. В целом с 2015 года из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию перевели 186 заключенных, из Крыма - 12.

Напомним, что предыдущая передача состоялась в сентябре прошлого года. Тогда удалось забрать у боевиков 19 человек.