"ДНР" отдала Украине 20 заключенных

С 2015 года из ОРДЛО забрали 186 человек, отбывавших наказание.

Фото: ombudsman.gov.ua
Фото: ombudsman.gov.ua
Фото: ombudsman.gov.ua
Фото: ombudsman.gov.ua
Фото: ombudsman.gov.ua
Фото: ombudsman.gov.ua

В среду, 7 февраля, террористическая организация "ДНР" отдала властям Украины 20 человек, которые отбывали наказанием в местах лишения свободы на территории Донецкой области, оккупированной Россией.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена Валерии Лутковской, которая курирует этот процесс. Перемещение заключенных осуществлялось при участии члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Ирины Сусловой и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Это десятая передача заключенных. В целом с 2015 года из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию перевели 186 заключенных, из Крыма - 12.

Напомним, что предыдущая передача состоялась в сентябре прошлого года. Тогда удалось забрать у боевиков 19 человек.


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