Исполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия Федив

До этого она возглавляла Национальное бюро программы "Креативная Европа"

Исполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия Федив
Фото: www.culturepartnership.eu

В конкурсе на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда победила Юлия Федив, руководитель Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа".

Об этом LB.ua сообщили в Министерстве культуры. За Юлию проголосовало 6 из 8 членов Наблюдательного совета фонда.

Согласно закону об Украинском культурном фонде, исполнительный директор организовывает деятельность фонда, мониторит проекты, которые подаются и финансируются фондом и имеет право устранить экспертов от участия в отборе проектов.

В отличие от поста главы фонда, который занимает Марина Порошенко, должность исполнительного директора оплачивается.

Юлию Федив назначили на пост руководителя Нацбюро "Креативной Европы" в феврале 2016 года после ухода с этой должности Ирины Викирчак. Как сообщает сайт "Культуры и креативности", По образованию - юрист-международник, училась в Германии, работала в Немецко-украинско-польском обществе, где курировала социальные проекты, в Украинском центре культурных исследований на проектной основе.

Напомним, на пост исполнительного директора претендовало 13 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Соучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду МинздраваСоучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду Минздрава
Курпита назначен гендиректором Центра общественного здоровья МинздраваКурпита назначен гендиректором Центра общественного здоровья Минздрава
Снайпер убил украинского военного возле Верхнеторецкого
Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучрежденияАваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения
В Одесском горсовете Дарт Вейдер стала помощником депутата ПалпатинаВ Одесском горсовете Дарт Вейдер стала помощником депутата Палпатина
Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фондаМинкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда
Бывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом СвободыБывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом Свободы
Нищук назначил руководителем Культурного фонда Марину ПорошенкоНищук назначил руководителем Культурного фонда Марину Порошенко
Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»
В Литве появился аналог украинского «Миротворца»В Литве появился аналог украинского «Миротворца»
Последние новости
Подгружаем последние новости