Исполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия Федив
До этого она возглавляла Национальное бюро программы "Креативная Европа"
В конкурсе на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда победила Юлия Федив, руководитель Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа".
Об этом LB.ua сообщили в Министерстве культуры. За Юлию проголосовало 6 из 8 членов Наблюдательного совета фонда.
Согласно закону об Украинском культурном фонде, исполнительный директор организовывает деятельность фонда, мониторит проекты, которые подаются и финансируются фондом и имеет право устранить экспертов от участия в отборе проектов.
В отличие от поста главы фонда, который занимает Марина Порошенко, должность исполнительного директора оплачивается.
Юлию Федив назначили на пост руководителя Нацбюро "Креативной Европы" в феврале 2016 года после ухода с этой должности Ирины Викирчак. Как сообщает сайт "Культуры и креативности", По образованию - юрист-международник, училась в Германии, работала в Немецко-украинско-польском обществе, где курировала социальные проекты, в Украинском центре культурных исследований на проектной основе.
Напомним, на пост исполнительного директора претендовало 13 человек.
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