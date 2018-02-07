Кабмин создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности

В его состав войдут 30 человек.

Кабмин создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности
Степан Кубив
Фото: http://kp.ua

Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"На заседании 7 февраля по инициативе Минэкономразвития правительство приняло решение о создании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, который будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине", - говорится в сообщении.

Планируется, что Совет будет действовать как временный совещательный орган при Кабмине. В состав Совета войдут 30 человек, среди которых: руководители ЦОИВ, силовых структур, представители законодательной и судебной власти, руководители предприятий и общественных организаций. Возглавит Совет первый вице-премьер - министр экономразвития Степан Кубив.

"Создание Совета является очередным важным шагом к развитию системы интеллектуальной собственности в Украине, что является важным приоритетом работы правительства. Это также соответствует обязательствам Украины в рамках международных соглашений, которые являются частью мировой системы охраны прав интеллектуальной собственности ", - прокомментировал решение правительства Кубив.

В соответствии с положениями о деятельности Совета, его основными задачами являются:

- координация взаимодействия органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;

- определение путей и механизмов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности;

- разработка предложений в сфере интеллектуальной собственности, в частности по развитию этой сферы, обеспечение интеграции Украины в международное и европейское интеллектуальное пространство с учетом национальных интересов, развития и реформирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и тому подобное.

Напомним, 30 сентября прошлого года президент Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Ранее Кабмин упразднил Госслужбу интеллектуальной собственности. Функции госпредприятия были переданы Минэкономразвития.


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