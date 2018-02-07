Рада не ратифицировала торговое соглашение с Таиландом
Большинство нардепов проголосовали за возвращение законопроекта на повторное первое чтение.
Верховная Рада отказалась ратифицировать торговое соглашение с Таиландом.
За принятие в целом соответствующего законопроекта №0170 проголосовали 176 депутатов, а за возвращение на повторное первое чтение - 206 при минимально необходимых 226.
Таким образом, законопроект считается отклоненным.
Соглашение было подписано в Бангкоке (Таиланд) 5 июня 2017 года. Документ предусматривает создание совместной комиссии по вопросам торговли, которую возглавляют министр экономического развития и торговли Украины и министр торговли Таиланда. Комиссия должна собираться один раз в год.
Согласно документу, Украина и Таиланд поощряют открытие представительств внешнеторговых организаций, компаний, фирм, банков и других коммерческих учреждений на территориях стран.
Также Украина и Таиланд поощряют и облегчают контакты между физическими и юридическими лицами своих стран, в частности путем обмена делегациями и предпринимателями, организации ярмарок и выставок.
Напомним, Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала.
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