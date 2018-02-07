Рада не ратифицировала торговое соглашение с Таиландом

Большинство нардепов проголосовали за возвращение законопроекта на повторное первое чтение.

Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада отказалась ратифицировать торговое соглашение с Таиландом.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №0170 проголосовали 176 депутатов, а за возвращение на повторное первое чтение - 206 при минимально необходимых 226.

Таким образом, законопроект считается отклоненным.

Соглашение было подписано в Бангкоке (Таиланд) 5 июня 2017 года. Документ предусматривает создание совместной комиссии по вопросам торговли, которую возглавляют министр экономического развития и торговли Украины и министр торговли Таиланда. Комиссия должна собираться один раз в год.

Согласно документу, Украина и Таиланд поощряют открытие представительств внешнеторговых организаций, компаний, фирм, банков и других коммерческих учреждений на территориях стран.

Также Украина и Таиланд поощряют и облегчают контакты между физическими и юридическими лицами своих стран, в частности путем обмена делегациями и предпринимателями, организации ярмарок и выставок.

Напомним, Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала.