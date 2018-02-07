Тиллерсон: РоSSия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс США
"Если вы не прекратите, то вы просто продолжите навлекать на себя последствия", - добавил госсекретарь.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что РоSSия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс США, как это было на президентских выборах в 2016 году.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Я не знаю, сказал ли бы я, что мы лучше подготовлены, поскольку россияне тоже адаптируются. Дело в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем принять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно", - сказал Тиллерсон.
Тиллерсон также осудил деятельность роSSийского правительства в Сирии и поддержку режима Асада, поскольку он убивает гражданских лиц химическим и обычным оружием.
"Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить РоSSии: "Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете? Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то вы просто продолжите навлекать на себя последствия", - добавил госсекретарь США относительно ситуации с вмешательством РоSSии в выборы.
Напомним, что в конце ноября глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что РоSSия попытается вмешаться в выборы в Конгресс США.
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Политика
07.02.2018 16:39