Тиллерсон: РоSSия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс США

"Если вы не прекратите, то вы просто продолжите навлекать на себя последствия", - добавил госсекретарь.

Рекс Тиллерсон Фото: podrobnosti.ua

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что РоSSия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс США , как это было на президентских выборах в 2016 году.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я не знаю, сказал ли бы я, что мы лучше подготовлены, поскольку россияне тоже адаптируются. Дело в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем принять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно", - сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также осудил деятельность роSSийского правительства в Сирии и поддержку режима Асада, поскольку он убивает гражданских лиц химическим и обычным оружием.

"Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить РоSSии: "Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете? Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то вы просто продолжите навлекать на себя последствия", - добавил госсекретарь США относительно ситуации с вмешательством РоSSии в выборы.