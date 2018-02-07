Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"

Лидер "НФ" считает, что США, Евросоюз и страны "Большой семерки" должны занять свою позицию.

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Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк ожидает жесткой реакции западных партнеров на назначение выборов роSSийского президента на украинской территории. Об этом он заявил журналистам во время визита в Вашингтон во вторник, 6 февраля.

При этом он сообщил, что провел встречи с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессей Митчеллом, Советником Президента США по вопросам Европы и РоSSии Фионой Хилл, помощником Министра обороны США по вопросам международной безопасности Робертом Карем, лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози, а также выступил в Совете внешних отношений.

Арсений Яценюк подчеркнул, что одним из главных вопросов, обсуждаемых им во время встреч, было "геополитический вопрос, который стоит на повестке дня Украины и должен стоять на повестке дня всего мира, в том числе Соединенных Штатов Америки": "Президент Путин проводит свои выборы на украинской территории - в Автономной Республике Крым. Он назначил эти выборы, а точнее собственно переназначения, на 18 марта - именно в день незаконной аннексии, оккупации украинской территории ".

"Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных партнеров и со стороны США о том, что выборы на украинской территории могут проводиться только по отношению к Президенту Украины, а не президента РоSSии. И здесь мир и Соединенные Штаты Америки в первую очередь, как лидер свободного мира, должны заявить свою позицию", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

Он сообщил, что фракция "Народного фронта" зарегистрировала проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в страны Большой семерки, ОБСЕ и ко всему свободному миру в связи с незаконной подготовкой выборов президента РоSSии на временно оккупированной части территории Украины: "Думаю, что украинский парламент свою волю проявит. Сейчас надо, чтобы и Соединенные Штаты, и страны Большой семерки, и Европейский Союз так же заняли позицию по незаконности выборов президента РоSSии на украинской территории ".

Арсений Яценюк также подчеркнул, что приветствует решение Соединенных Штатов Америки относительно так называемого "кремлевского списка": "Вопрос в осуществлении этого решения, а именно - в введении санкций в отношении лиц, совершивших международные преступления как против украинского государства, так и против западного мира в том числе. Ведь не секрет, что РоSSия вмешивается в западных выборы. И не секрет, что РоSSия будет вмешиваться в украинские выборы. И для Путина украинские, и президентские, и парламентские выборы будут не менее значимы, чем то выборы в западном мире, то даже собственное переизбрание ".