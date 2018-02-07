Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"
Лидер "НФ" считает, что США, Евросоюз и страны "Большой семерки" должны занять свою позицию.
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк ожидает жесткой реакции западных партнеров на назначение выборов роSSийского президента на украинской территории. Об этом он заявил журналистам во время визита в Вашингтон во вторник, 6 февраля.
При этом он сообщил, что провел встречи с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессей Митчеллом, Советником Президента США по вопросам Европы и РоSSии Фионой Хилл, помощником Министра обороны США по вопросам международной безопасности Робертом Карем, лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози, а также выступил в Совете внешних отношений.
Арсений Яценюк подчеркнул, что одним из главных вопросов, обсуждаемых им во время встреч, было "геополитический вопрос, который стоит на повестке дня Украины и должен стоять на повестке дня всего мира, в том числе Соединенных Штатов Америки": "Президент Путин проводит свои выборы на украинской территории - в Автономной Республике Крым. Он назначил эти выборы, а точнее собственно переназначения, на 18 марта - именно в день незаконной аннексии, оккупации украинской территории ".
"Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных партнеров и со стороны США о том, что выборы на украинской территории могут проводиться только по отношению к Президенту Украины, а не президента РоSSии. И здесь мир и Соединенные Штаты Америки в первую очередь, как лидер свободного мира, должны заявить свою позицию", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".
Он сообщил, что фракция "Народного фронта" зарегистрировала проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в страны Большой семерки, ОБСЕ и ко всему свободному миру в связи с незаконной подготовкой выборов президента РоSSии на временно оккупированной части территории Украины: "Думаю, что украинский парламент свою волю проявит. Сейчас надо, чтобы и Соединенные Штаты, и страны Большой семерки, и Европейский Союз так же заняли позицию по незаконности выборов президента РоSSии на украинской территории ".
Арсений Яценюк также подчеркнул, что приветствует решение Соединенных Штатов Америки относительно так называемого "кремлевского списка": "Вопрос в осуществлении этого решения, а именно - в введении санкций в отношении лиц, совершивших международные преступления как против украинского государства, так и против западного мира в том числе. Ведь не секрет, что РоSSия вмешивается в западных выборы. И не секрет, что РоSSия будет вмешиваться в украинские выборы. И для Путина украинские, и президентские, и парламентские выборы будут не менее значимы, чем то выборы в западном мире, то даже собственное переизбрание ".
Напомним, Арсений Яценюк находится с визитом в Вашингтоне 6-7 февраля. В рамках визита также запланирована его встреча с сенатором США от Республиканской партии Робертом Портманом и выступления в Атлантическом совете и Heritage Foundation.
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07.02.2018 16:30