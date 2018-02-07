Порошенко считает самолеты Антонова произведениями искусства

Сегодня отмечается 112-я годовщина со дня рождения авиаконструктора.

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Президент Петр Порошенко считает самолеты Олега Антонова произведениями искусства.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке по случаю 112-й годовщины со дня рождения авиаконструктора.

"«В авиации особенно заметна взаимосвязь между техническим совершенством и красотой», - говорил Олег Антонов. Несомненно, самолеты, созданные великим авиаконструктором, - настоящие произведения искусства", - написал Порошенко.

ОН также подчеркнул, что благодаря смелым инженерным решениям Антонова и неисчерпаемой фантазии в небо поднялись сотни воздушных судов, а Украина стала авиационной державой.