Порошенко считает самолеты Антонова произведениями искусства
Сегодня отмечается 112-я годовщина со дня рождения авиаконструктора.
Президент Петр Порошенко считает самолеты Олега Антонова произведениями искусства.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке по случаю 112-й годовщины со дня рождения авиаконструктора.
"«В авиации особенно заметна взаимосвязь между техническим совершенством и красотой», - говорил Олег Антонов. Несомненно, самолеты, созданные великим авиаконструктором, - настоящие произведения искусства", - написал Порошенко.
ОН также подчеркнул, что благодаря смелым инженерным решениям Антонова и неисчерпаемой фантазии в небо поднялись сотни воздушных судов, а Украина стала авиационной державой.
Напомним, "Антонов" предлагал президенту США Дональду Трампу свой самолет в качестве "борта №1".
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07.02.2018 16:30