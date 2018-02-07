США разочарованы решением Дуды подписать закон об Институте нацпамяти

В Госдепе считают, что данный закон создает препятствия свободе слова.

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Соединенные Штаты Америки разочарованы разочарование решением президента Польши Анджея Дуды подписать закон об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Отмечается, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что данный закон, известный в Украине как "антибандеровский", создает препятствия свободе слова.

Secretary Tillerson: US is disappointed that the President of #Poland has signed legislation that would impose criminal penalties for attributing Nazi crimes to the Polish state. Enactment of this law adversely affects freedom of speech & academic inquiry. https://t.co/3cMrXlWo1W pic.twitter.com/GsIlEeMv5c — Department of State (@StateDept) 6 февраля 2018 г.

"Мы понимаем, что этот закон будет передан в Конституционный суд Польши . Принятие этого закона негативно сказывается на свободе слова и научных исследованиях", - говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Отмечается также, что такие термины, как "польские лагеря смерти" являются "обманчивыми и болезненными".

"Такие исторические неточности затрагивают Польшу , нашего сильного союзника, и с ними необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, изучение и образование являются лучшим средством противодействия использованию неверных формулировок", - заявили в Госдепе.

Напомним, польский парламент внес поправку в закон об Институте нацпамяти, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом, и других преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеризма". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада осудили этот документ. Украинский парламент считает, что закон противоречит Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года, в которой Рада и Сейм отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического движения сопротивления и согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований.